Поки Путін загрожує всьому світу ядерною зброєю і будує плани по освоєнню Венери, російські студенти змушені лізти на дерева, щоб вчитися

Крик душі студента Омського інституту водного транспорту Олексія Дудоватова, який живе в Називаєвському районі, буквально підірвав інтернет, передає Politeka.net.

Звернення хлопця до губернатора Омської області Олександра Буркова опублікував у своєму телеграм-каналі блогер Фашик Донецький.

На кадрах студент сидить на березі і пояснює, чому його туди занесло.

"9 листопада 2020 року нас перевели на дистанційне навчання, у зв'язку з чим у мене з'явилася така проблема, як вихід в інтернет у селі. Вдома у мене є інтернет, але тільки 2G, і на жаль, я не можу вийти в освітнє середовище, тому що він не вантажить, і мені доводиться ходити в ліс, 300 метрів від села, і забиратися на березу. Тут висота вісім метрів, і виходжу в Zoom, щоб поспілкуватися з викладачами і довести, що я не пропускаю", – розповів Олексій.

За його словами, влітку він став популярним блогером в Тік Ток і проводив прямі ефіри з берези. Однак з похолоданням ситуація змінилася.

"Розумієте, зараз не травень місяць на дворі, і мені доводиться жертвувати своїм здоров'ям, я вже хворів на двосторонню пневмонію", – каже студент.

Від імені всіх студентів, які живуть у селах і мають проблеми з інтернетом, він поцікавився у губернатора, як вирішити це питання.

"Мораль. Пам'ятаєте антивоєнні мітинги в Омську або Омській області? І я не пам'ятаю. Кінець", – іронізує блогер, натякаючи на те, що Росія буквально недавно дала Сирії мільярд доларів на відновлення інфраструктури після війни.

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