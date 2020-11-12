Пока Путин грозит всему миру ядерным оружием и строит планы по освоению Венеры, российские студенты вынуждены лезть на деревья, чтобы учиться

Крик души студента Омского института водного транспорта Алексея Дудоватова, который живет в Называевском районе, буквально взорвал интернет, передает Politeka.net.

Обращение парня у губернатору Омской области Александру Буркову опубликовал в своем телеграмм-канале блогер Фашик Донецкий.

На кадрах студент сидит на березе и объясняет, почему его туда занесло.

«9 ноября 2020 года нас перевели на дистанционное обучение, в связи с чем у меня появилась такая проблема, как выход в интернет в деревне. Дома у меня есть интернет, но только 2G, и к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что он не грузит, и мне приходится ходить в лес, 300 метров от деревни, и забираться на березу. Тут высота восемь метров, и выхожу в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю», – рассказал Алексей.

По его словам, летом он стал популярным блогером в Тик Ток и проводил прямые эфиры с березы. Однако с похолоданием ситуация поменялась.

«Понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем, я уже болел двусторонней пневмонией», – говорит студент.

От имени всех студентов, которые живут в селах и имеют проблемы с интернетом, он поинтересовался у губернатора, как решить этот вопрос.

«Мораль. Помните антивоенные митинги в Омске или Омской области? И я не помню. Конец», – иронизирует блогер, намекая на то, что Россия буквально недавно дала Сирии миллиард долларов на восстановление инфраструктуры после войны.

Напомним, Рогозин попросил у Путина полтора триллиона рублей, чтобы насолить американцу.

Как сообщала Politeka, путинская армия осталась без мощнейшего оружия.

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