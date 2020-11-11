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Відмовлятися від анексованого Росією півострова Крим Україна не планує

У той же момент, питання водопостачання анексованого Росією Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на в країну-агресора в питанні його деокупації.

У цьому впевнений представник президента в Автономній Республіці Антон Кориневич, передає "РБК-Україна".

Представник Зеленського підкреслив, що скептично ставиться до масштабних інфраструктурних проектів Росії в Криму, зокрема, будівництва опріснювальних установок і водоводів.

"За всі шість років анексії російська влада воліла вкладати кошти не у вирішення проблем кримчан, а витрачала гроші на такі проекти як Кримський міст і траса "Таврида". І все це лише для посилення військових можливостей і перекидання військ", – переконаний Кориневич.

За його словами, ніщо не знімає з РФ обов'язки насамперед самостійно вирішити проблему з кримською водою, з кожним днем Росії буде важче. Він ще раз нагадав принципову позицію Києва: "ніяких розмов про подачу дніпровської води до деокупації півострова".

"Ми вважаємо, що питання води і Північно-Кримського каналу – це важливий важіль тиску на країну-окупанта, і цей важіль може прискорити деокупацію Криму. Тому що, як показує життя, країна-окупант на даний момент не здатна самостійно вирішити проблему водопостачання",- резюмував Кориневич.

Нагадаємо, окупанти вирішили завантажити кримчан у "спецпотяг" з РФ, кадри божевілля.

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