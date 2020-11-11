Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, як виявилося, пише пісні

Ба більше, на сайті корпорації навіть з'явився розділ "Пісні про космос", де можна послухати творіння головного космонавта Росії, передає Politeka.net.

У соцмережах Рогозін написав про те, що показав свої пісні давнім знайомим, творчість яких поважає, і зустрів схвалення.

"Тому писав і буду писати далі", – заявив він.

Чиновник зізнався, що найчастіше складає пісні під час перельотів до космодрому "Восточний». Теми – війна, Росія, частина їх присвячена колегам.

Творчість Рогозіна вже стала предметом насмішок у мережі.

"Нових запусків ракет не буде, тому що всі гроші "Роскосмосу" витрачені на віршоплітство Рогозіна!", – з'явився твіт на сторінці Μuд Ρöuccu.

"Роскосмос відкрив на своєму сайті розділ з музикою Рогозіна. - Дмитре Олеговичу, а коли ми вже на Марс полетимо? - Послухайте краще музику, яку я написав: "Земля в ілюмінаторі... Земля в ілюмінаторі...", – жартує Юрій Пивовар.

Коментарі під публікаціями-відповідні:

"Ті були прості орбітальні, а будуть ще важкі, місячні і марсіанські", "Бережися. рутрекер...", "У злодійкуватого режиму тренд зараз такий – у мистецтво полізли, з жиру самовиражаються, типу, душа є, не тільки жадібність до грошей. Хто книгу написав, хто картини малює, хто пісні складає. Висе*и брехливих, жадібних, безсовісних – це не мистецтво, а самозадоволення его й амбіцій", "слухати не став, там все гопстоп і Пушкін усєгда живий, хе*ня в ілюмінаторі", "Рогозін обіцяє створити 8-у ноту, а Ілон Маск так і буде, як лох, сім'ю нотами користуватися".

Раніше ми писали про те, що Рогозін попросив у Путіна півтора трильйона рублів на створення аналога Starlink.

Нагадаємо, головний космонавт Росії осоромився заявою про приватизацію Місяця.

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