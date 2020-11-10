Нардепи від пропрезидентської партії "Слуга народу" планують ще одну поїздку на Донбас

Як передає Politeka, про це розповів глава фракції Давид Арахамія в коментарі РavlovskyNEWS.

Так, за його словами, "слуги" готуються до чергової поїздки на Донбас, і на цей раз місцевим жителям приділять більше уваги.

Очікується, що захід відбудеться не раніше, ніж через два тижні.

Арахамія наголосив, що минулого разу нардепи отримали інформацію про потреби військових безпосередньо від них самих. Після цього, за його словами, були підготовлені пропозиції щодо вирішення цих проблем, і незабаром політики повторно поїдуть "не з порожніми руками, а і низкою вирішених проблем".

При цьому, за словами Арахамії, планується, що такі поїздки будуть регулярними.

Також він розповів, що після першого візиту нардепів від "Слуги народу" звучало багато питань, чому на місцевих жителів не звернули увагу.

"У другій поїздці ми спершу приїдемо до військових, а потім виділимо один повний день для роботи з місцевим населенням з різних точок", - сказав глава фракції.

Арахамія також наголосив, що попередня поїздка на Донбас не була передвиборчим піаром, і тому ця практика буде втілюватись і надалі.

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