Депутати від "Слуги народу", які перебувають на Донбасі, провели першу ніч у землянках і бункерах
Як передає Politeka.net, перші подробиці розповів голова фракції Давид Арахамія журналістам PavlovskyNews (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Загальне враження: звичайно, багатьом відкрилися очі на те, як це відбувається. Ми обговорювали в тому числі і мирні ініціативи. Різна реакція у військових і місцевих жителів", – зізнався нардеп.
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