Депутати від "Слуги народу", які перебувають на Донбасі, провели першу ніч у землянках і бункерах

Як передає Politeka.net, перші подробиці розповів голова фракції Давид Арахамія журналістам PavlovskyNews (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За словами нардепа, спочатку планувалося, щоб не було ніяких привілеїв і обранці народу могли відчути повноту тих атмосфери і реалій, з якими стикаються військові на фронті.

"Не побувавши в їх шкурі, хоча б місяць...ви цього, не зрозумієте. Ви-дуже далекі від того життя, а шкода!", "Прикидаються дурнями? А де вони були всі 7 років війни? Очі їм відкрилися на 7-й рік. Немає слів", "Пора оформляти посвідчення" учасника бойових дій " і свердлити дірку для ордена, а Арахамії ще погони полковника. А що, даремно їздили, сиділи під обстрілами!", "Йде сьомий рік війни. І у них раптом відкрилися очі. Неначе вони прилетіли з іншої планети. Вони не лохи. Вони вважають інших лохами. Просто вражає", - писали українці в мережі.