Депутаты от "Слуги народа", которые пребывают на Донбассе, провели первую ночь в землянках и бункерах

Как передает Politeka.net, первые подробности рассказал глава фракции Давид Арахамия журналистам PavlovskyNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам нардепа, изначально планировалось, чтобы не было никаких привилегий и избранники народа могли ощутить полноту тех атмосферы и реалий, с которыми сталкиваются военные на фронте.

"Не побывав в их шкуре, хотя бы месяц...вы этого, не поймете. Вы - очень далеки от той жизни, а жаль!", "Притворяются глупцами? А где они были все 7 лет войны? Глаза им открылись на 7-й год. Нет слов", "Пора оформлять удостоверение "Участника боевых действий" и сверлить дырку для ордена, а Арахамии ещё погоны полковника. А чё, зря ездили, сидели под обстрелами!", "Идёт седьмой год войны. И у них вдруг открылись глаза. Как будто они прилетели с другой планеты. Они не лохи. Они считают других лохами. Просто поразительно", - писали украинцы в сети.