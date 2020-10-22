Депутаты от "Слуги народа", которые пребывают на Донбассе, провели первую ночь в землянках и бункерах
Как передает Politeka.net, первые подробности рассказал глава фракции Давид Арахамия журналистам PavlovskyNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Общее впечатление: конечно, многим открылись глаза на то, как это происходит. Мы обсуждали в том числе и мирные инициативы. Разная реакция у военных и местных жителей", – признался нардеп.
Брюнетка из Victoria’s Secret засветила лишнее в прозрачной маечке: "Сошла с ума"
Дженнифер Лопес показала, какую роскошь прячет в декольте до пупка: "Вот это активы!"
Гибель звезды "Дизель Шоу", раскрыты странные совпадения перед трагедией: "Была одета в..."
Как выглядят родители Тины Кароль, с которыми у нее непростые отношения: "Я дружу со всеми, но..."
Напомним, всеукраинский опрос Зеленского, президент раскрыл, что будет на выборах: "Нужно ли ввести..."
Как сообщала Politeka, Арахамия раскрыл важный нюанс о всеукраинском опросе Зеленского: «Почему сейчас? Потому что...»
Также Politeka писала про опрос Зеленского 25 октября, кто и как его будет проводить, важные правила