Нардепы от пропрезидентской партии "Слуга народа" планируют еще одну поездку на Донбасс

Как передает Politeka, об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия в комментарии РavlovskyNEWS.

Так, по его словам, "слуги" готовятся к очередной поездке на Донбасс, и на этот раз местным жителям уделят больше внимания.

Ожидается, что мероприятие состоится не ранее, чем через две недели.

Арахамия подчеркнул, что в прошлый раз нардепы получили информацию о потребностях военных непосредственно от них самих. После этого, по его словам, были подготовлены предложения по решению этих проблем, и вскоре политики повторно поедут "не с пустыми руками, а и рядом решенных проблем".

При этом, по словам Арахамии, планируется, что такие поездки будут регулярными.

Также он рассказал, что после первого визита нардепов от "Слуги народа" звучало много вопросов, почему на местных жителей не обратили внимание.

"Во второй поездке мы сперва приедем к военным, а потом выделим один полный день для работы с местным населением из разных точек", - сказал глава фракции.

Арахамия также отметил, что предыдущая поездка на Донбасс не была предвыборным пиаром, и поэтому эта практика будет воплощаться и в дальнейшем.

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