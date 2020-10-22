Депутатів від "Слуги народу" розкритикували за візит на Донбас напередодні виборів



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"На Донбас треба було їхати в 2014 році. Воювати, волонтерити, працювати в органах державної влади. Але тоді ви вибрали парити свої "писечки" в джакузі, а не сидіти в окопах", - зазначив блогер. Як повідомляє Politeka.net , гнівний пост опублікував блогер Сергій Марченко на своїй сторінці в Facebook."На Донбас треба було їхати в 2014 році. Воювати, волонтерити, працювати в органах державної влади. Але тоді ви вибрали парити свої "писечки" в джакузі, а не сидіти в окопах", - зазначив блогер. Марченко підкреслив, що хорошою практикою для депутатів було б не навчання в Трускавці, а візит до українських воїнів на фронт.

"Не було б проблемою, якби ви поїхали на Донбас відразу після обрання. Якби професор Милованов повіз Вас вчити, в якій руці тримають вилку, не в п'ятизірковий Трускавець, а в готель "Краматорськ", або Констаху або Марік. Якби Ви там вранці вчилися, а ввечері плели маскувальні сітки, або нарізали олів'є для наших воїнів", - зазначив блогер.

За його словами, відвідувати нардепам прифронтовий Донбас можна було б хоч кожен місяць, але нинішня поїздка асоціюється тільки з піаром.



