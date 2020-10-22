Депутатов от "Слуги народа" раскритиковали за визит на Донбасс накануне выборов
Как сообщает Politeka.net, гневный пост опубликовал блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook.
"На Донбасс надо было ехать в 2014 году. Воевать, волонтерить, работать в органах государственной власти. Но тогда вы выбрали парить свои "писечки" в джакузи, а не сидеть в окопах", - отметил блогер.
Как сообщает Politeka.net, гневный пост опубликовал блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook.
"На Донбасс надо было ехать в 2014 году. Воевать, волонтерить, работать в органах государственной власти. Но тогда вы выбрали парить свои "писечки" в джакузи, а не сидеть в окопах", - отметил блогер.
Марченко подчеркнул, что хорошей практикой для депутатов было бы не обучение в Трускавце, а визит к украинским воинам на фронт.
"Не было бы проблемой, если бы вы поехали на Донбасс сразу после избрания. Если бы профессор Милованов повез вас учить, в какой руке держат вилку, не в пятизвездочный Трускавец, а в гостиницу "Краматорск", или Констаху или Марик. Если бы вы там утром учились, а вечером плели маскировочные сетки, или нарезали оливье для наших воинов", - отметил блогер.
По его словам, посещать нардепам прифронтовой Донбасс можно было бы хоть каждый месяц, но нынешняя поездка ассоциируется только с пиаром.
"Когда вас, как пионеров, посадили в поезд и заставили ехать на Донбасс за два дня до выборов, это невозможно воспринимать иначе, чем это есть – как яростный, галимый, позорный пиар на крови. Вы никто для Донбасса и воинов", - подытожил блогер.
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