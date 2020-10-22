Депутатов от "Слуги народа" раскритиковали за визит на Донбасс накануне выборов



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"На Донбасс надо было ехать в 2014 году. Воевать, волонтерить, работать в органах государственной власти. Но тогда вы выбрали парить свои "писечки" в джакузи, а не сидеть в окопах", - отметил блогер. Как сообщает Politeka.net , гневный пост опубликовал блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook."На Донбасс надо было ехать в 2014 году. Воевать, волонтерить, работать в органах государственной власти. Но тогда вы выбрали парить свои "писечки" в джакузи, а не сидеть в окопах", - отметил блогер. Марченко подчеркнул, что хорошей практикой для депутатов было бы не обучение в Трускавце, а визит к украинским воинам на фронт.

"Не было бы проблемой, если бы вы поехали на Донбасс сразу после избрания. Если бы профессор Милованов повез вас учить, в какой руке держат вилку, не в пятизвездочный Трускавец, а в гостиницу "Краматорск", или Констаху или Марик. Если бы вы там утром учились, а вечером плели маскировочные сетки, или нарезали оливье для наших воинов", - отметил блогер.

По его словам, посещать нардепам прифронтовой Донбасс можно было бы хоть каждый месяц, но нынешняя поездка ассоциируется только с пиаром.



