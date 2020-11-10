Завдяки цьому вони повернулися до звичного життя

Ухань давно вже повернувся до нормального ритму життя, але під час спалаху коронавірусу людям робили дивні уколи

Іван Кудацький, який покинув Ухань навесні на першому спецрейсі, організованому українським урядом, розповів для "КП в Україні" про дивні щеплення, які робили китайцям.

Він зазначив, що після спалаху коронавірусу (COVID-19) у місті Ухань китайців поголовно вакцинували, але невідомо яку саме вакцину ввели. Вакцина була прихована від усього світу.

"Зробили щеплення-отримуєш "зелений код" в телефон. Тільки тоді можеш кудись виходити. І цей код зараз і залишився",- зазначив він.

За словами українця, "зелений код" підтверджує, що ти безпечний для суспільства і вакцинований. Без цього коду в смартфоні не можна покинути свій будинок.

"Всюди чергувала поліція, яка постійно влаштовувала перевірки і без щеплення відправляла людину негайно додому", - додав Кудацький.

Він розповів, що Ухань давно вже повернувся до нормального ритму життя. Вже працюють садочки, школи, вузи, спортивні секції – все працює. Свою роботу відновила і розважальна сфера - кіно, театри, кафе, спортивні змагання.

"У магазинах все є, в аптеках теж. Зарплати такі, як і були. Ціни не зросли. Єдине, що у мого знайомого один вихідний забрали. Тепер він відпочиває тільки в неділю. Кажуть, що так заповнюють втрати за простій на карантині", - розповів українець.

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