Журналіст переміг важку форму китайського вірусу і розповів про перебіг хвороби

Зокрема, український журналіст Роман Лебідь у жовтні переніс важку форму коронавірусної інфекції і детально описав симптоми хвороби на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, перші симптоми нагадували харчове отруєння: блювота, діарея, підвищена температура, ломота в тілі і тремтіння в руках.

Лебідь зазначив, що на п'ятий день після перших симптомів у нього діагностували двосторонню пневмонію. Із симптомів залишилися проблеми зі шлунком, температура до 39,2, додалися запаморочення і безсоння. Після чого лікуючий лікар наполягла на госпіталізації.

"У якийсь момент лікарі так розхвилювалися, що хотіли викликати реаніматолога. Але пройшло. Така температура періодично поверталася до мене ще 4-5 днів. А потім почала відступати", - поділився він.

Журналіст зазначив, що не описував своє лікування, щоб не спонукати нікого до необдуманих дій. Він підкреслив, що ліки в лікарні видавали безкоштовно. Докуповувати радили тільки щось допоміжне, на свій розсуд, як пробіотики.

"Це дуже страшна і підступна хвороба. Я схуд на 10 кілограмів за два тижні. Я вже вдома, але будь-який похід на відстань все ще дається мені як Олімпійський забіг. А це вже третій тиждень хвороби. Не хворійте. Життя і звичні речі починають здаватися набагато ціннішими, коли хвора свідомість малює вночі обрив", - поділився журналіст.

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