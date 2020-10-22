Журналист победил тяжелую форму китайского вируса и рассказал о течение болезни

В частности, украинский журналист Роман Лебедь в октябре перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции и детально описал симптомы болезни на своей странице в сети Facebook.

По его словам, первые симптомы напоминали пищевое отравление: рвота, диарея, повышенная температура, ломота в теле и дрожь в руках.

Лебедь отметил, что на пятый день после первых симптомов у него диагностировали двусторонюю пневмонию. Из симптомов остались проблемы с желудком, температура до 39,2, добавились головокружение и бессонница. После чего лечащий врач настояла на госпитализации.

"В какой-то момент врачи так разволновались, что хотели вызвать реаниматолога. Но прошло. Такая температура периодически возвращалась ко мне еще 4-5 дней. А потом начала отступать", – поделился он.

Журналист отметил, что не описывал свое лечение, чтобы не побуждать никого к необдуманным действиям. Он подчеркнул, что лекарства в больнице выдавали бесплатно. Докупать советовали только что-то вспомогательное, на свое усмотрение, как пробиотики.

"Это очень страшная и коварная болезнь. Я похудел на 10 килограммов за две недели. Я уже дома, но любой поход на расстояние все еще дается мне как олимпийский забег. А это уже третья неделя болезни. Не болейте. Жизнь и привычные вещи начинают казаться гораздо ценнее, когда больное сознание рисует ночью обрыв", – поделился журналист.

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