Україна незабаром піде по одному з коронавірусних сценаріїв

Таку думку озвучила український лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська для журналістів видання Обозреватель.

Вона пояснила, що у розвитку коронавірусної хвороби є три сценарії або прогнози - один з них не омине Україну.

Перший сценарій розвитку коронавірусу триватиме до весни і він буде дуже важким.

"Перший-до весни період дуже напружений період, вірус буде як риба у воді. Потім він ослабне, як сталося влітку, коли він давав велику кількість легких форм і стало менше інфікованих. Зараз же-снігова куля. Нині його сезон. У наступному сезоні він вже не буде таким агресивним", - пояснила лікар.

Другий прогноз, за її словами, полягає в тому, що коронавірус почне брати обороти, будуть повторні випадки зараження, набагато важче, ніж зараз.

Лікар додала, що зараз інфекціоністи вважають, що третій сценарій найсприятливіший - коронавірус проциркулює кілька років і зникне з людської популяції, як зник перший SARS.

"Бог його знає, як буде. Віруси розумніші за нас, а ми живемо серед них і тільки спостерігаємо, що вони нам придумали. Зараз медична система України, як і лікарі, знаходяться в напівколапсі. По-перше, вірус вражає нервову систему; по-друге, людина відчуває нестачу кисню; по-третє, дія тих ліків, якими ми лікуємо, приносять страждання", - резюмувала Ольга Голубовська.

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