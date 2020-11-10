Благодаря этому они вернулись к привычной жизни

Ухань давно уже вернулся к нормальному ритму жизни, но во время вспышки коронавируса людям делали странные уколы

Иван Кудацкий, который покинул Ухань весной на первом спецрейсе, организованном украинским правительством, рассказал для "КП в Украине" о странных прививках, которые делали китайцам.

Он отметил, что после вспышки коронавируса (COVID-19) в городе Ухань китайцев поголовно вакцинировали, но неизвестно, какую вакцинц им ввели. Вакцина была скрыта от всего мира.

"Сделали прививку – получаешь "зеленый код" в телефон. Только тогда можешь куда-то выходить. И этот код сейчас и остался", – отметил он.

По словам украинца, "зеленый код" подтверждает, что ты безопасен для общества и вакцинирован. Без этого кода в смартфоне нельзя покинуть свой дом.

"Повсюду дежурила полиция, которая постоянно устраивала проверки и без прививки отправляла человека немедленно домой", – добавил Кудацкий.

Он рассказал, что Ухань давно уже вернулся к нормальному ритму жизни. Уже работают садики, школы, вузы, спортивные секции – все работает. Свою работу восстановила и развлекательная сфера – кино, театры, кафе, спортивные соревнования.

"В магазинах все есть, в аптеках тоже. Зарплаты такие, как и были. Цены не выросли. Единственное, что у моего знакомого один выходной забрали. Теперь он отдыхает только в воскресенье. Говорят, что так восполняют потери за простой на карантине", - рассказал украинец.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

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