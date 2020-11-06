Україна розробила план, який дозволить закінчити війну в березні 2021 року, однак маловірогідно, що Росія стане виконувати всі необхідні для цього умови

Як передає Politeka, таку думку висловив нардеп з Донбасу Муса Магомедов на своєму Telegram-каналі.

Так, нардеп нагадав, що Україна розробила план, який дозволить закінчити війну вже в березні наступного року.

Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронньої контактній групі, розповів про цю концепцію. Зокрема, пропонується здійснити повну демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року і до кінця березня провести в районах, які були окуповані, місцеві вибори - тобто закінчити війну.

Леонід Кравчук

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Для реалізації цього плану потрібно:

  • вивести збройні формування, найманців і зброю;
  • повернути контроль над кордоном;
  • забезпечити повноцінну життєдіяльність на звільнених територіях;
  • врегулювати питання відповідальності для тих, хто брав участь у війні.

Кравчук також розповів, що українська сторона буде наполягати на звільненні заручників за принципом "всіх на всіх", що має відбутись до 15 грудня цього року.

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"Все це виглядає необхідним і перспективним - ми все чекаємо закінчення війни. Але будемо дивитися на речі реально: в процесі бере участь Російська Федерація. Яка не просто почала цю війну і підтримує її, а й активно "обживає" регіон, надаючи можливість легко отримати російський паспорт. При цьому офіційна позиція РФ в переговорному процесі кристально чиста: Донбас український. Не віриться, на жаль, що вони можуть погодитися на наші пропозиції", - вважає нардеп.

Тим не менш, Магомедов нагадав, що "План спільних дій" вже сьогодні хочуть передати Хайді Грау, координатору Тристоронньої контактної групи.

"Будемо чекати новин", - підсумував він.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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Як Politeka писала, Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.