Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обвинил США и Британию в игноре Будапештского меморандума

По его словам, США и Великобритания ни разу не упомянули о выполнении обязательств Будапештского меморандума, что очень показательно. В этом документе написаны очень правильные вещи, но не указаны механизмы, как их реализовать.

Такое мнение он озвучил в интервью для издания Обозреватель.

Кроме того, он считает, что нужно более точно сформулировать некоторые положения, чтобы не было разных интерпретаций и оценок относительно выполнения договора. Ведь давали обещания Украине, но их не выполняют.

"Не слышал, чтобы они когда-нибудь говорили, что его нужно выполнять. Это свидетельствует о том, что страны, которые взяли на себя обязательства, фактически забыли об этом и не хотят даже припоминать. По моему мнению, нужно инициировать продолжение, дополнение каких-то изменений, интерпретаций другого характера. То есть не может быть такого, чтобы документ был подписан на самом высоком уровне, а он не то, что не исполняется, про него уже забыли и говорить”, – объяснил экс-президент.

Кравчук также уточнил, что Будапештский меморандум подписали, потому что тогда у Украины не было другого выхода.

“К сожалению, об этом толкуют люди, которые не совсем понимают международную ситуацию и того давления, которое оказывали на Украину. Люди не задумываются, основывается ли это на реальных фактах или просто на том, что баба Параска сказала бабе Гапке где-то на рынке, что нужно было сделать так, а сделали не так”, – заявил политик.

Напомним, Будапештский меморандум - это межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан 5 декабря 1994.

Напомним, Кравчук "спел" хвалебную оду Скабеевой.

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