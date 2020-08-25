Перший президент України Леонід Кравчук дав несподіване пояснення своєму спілкуванню з пропагандистами РФ

Своє недавнє спілкування з російськими пропагандистами, зокрема Ольгою Скабєєвою, Кравчук пояснив в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи вдалося Кравчуку "укласти на лопатки" Скабєєву, він сказав, що не хотів цього.

"Це не моє завдання. Це не та людина, від якої я отримаю задоволення покласти її на лопатки. От якби Путіна я міг покласти на лопатки... Якби я спілкувався з ним і привселюдно... Ось тоді б я сказав: Це противник. Скабєєва ж не противник", - заявив він.

Кравчук додав, що поважає роботу журналістів, ймовірно, в тому числі російських. При цьому він пояснив, що не відчуває до скандальної пропагандистки Скабєєвої, відрази. Навіть, навпаки, йому було приємно її слухати та він не може сказати про неї нічого поганого.

"Скабєєва вона мені не противна. Вона журналіст. Я їх дуже поважаю, я знаю, яка це складна робота. Вони як розвідники ходять по лезу. За ними завжди мільйони. Ці мільйони діляться або туди, або туди... Вона енергійна, емоційна, напориста, мені було приємно слухати, як вона говорить. Я не намагався, тільки коли вже почала сильно перегинати - я сказав, слухай, ну давай по-людськи. Ось і все", - сказав перший президент.

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