Первый президент Украины Леонид Кравчук дал неожиданное объяснение своему общению с пропагандистами РФ

Свое недавнее общение с российскими пропагандистами, в частности Ольгой Скабеевой, Кравчук объяснил в интервью для украинских СМИ, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли Кравчука "уложить на лопатки" Скабееву, он сказал, что не хотел этого.

"Это не моя задача. Это не тот человек, от которого я получу удовольствие положить его на лопатки. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки... Если бы я общался с ним и привселюдно... Вот тогда бы я сказал: Это противник. Скабеева ж не противник", - заявил он.

Кравчук добавил, что уважает работу журналистов, вероятно, в том числе российских. При этом он пояснил, что не испытывает к скандальной пропагандистке Скабеевой, отвращения. Даже, наоборот, ему было приятно ее слушать и он не может сказать о ней ничего плохого.

"Скабеева она мне не противна. Она журналист. Я их очень уважаю, я знаю, какая это сложная работа. Они как разведчики ходят по лезвию. За ними всегда миллионы. Эти миллионы делятся или туда, или туда... Она энергичная, эмоциональная, напористая, мне было приятно слушать, как она говорит. Я не пытался, только когда уже начала сильно перегибать - я сказал, слушай, ну давай по-человечески. Вот и все", - сказал первый президент.

Напомним, Кравчук заявил о готовности наладить связь с ОРДЛО.

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Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".