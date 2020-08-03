Український журналіст, публіцист Віталій Портников попередив, чим загрожує ідея Леоніда Кравчука про переговори з "Л/ДНР"

За його словами, ідея нинішнього глави української делегації в ТКГ в Мінську Леоніда Кравчука про переговори з так званими представниками тимчасово окупованих територій Донбасу загрожує Україні долею Придністров'я і захоплених Росією грузинських автономій.

Таку думку він озвучив в статті для "Еспрессо".

Він пояснив, що весь діалог зі ставлениками окупантів перетворить війну на сході нашої країни в проблему, яку не можна буде вирішити протягом довгих десятиліть.

"За мир з представниками окремих районів можна було б домовлятися, якби вони дійсно були б представниками населення Донбасу, а не російськими маріонетками. Якби на Донбасі дійсно було б народне повстання проти української влади, і ці люди були б його учасниками. Якби вони переслідували власні інтереси - політичні чи економічні. Наприклад так, як переслідували свої інтереси - незалежність республіки - учасники війни в Чечні. або як сьогодні переслідують свої інтереси учасники протестів в Хабаровську. У цих людей свій рахунок в Кремлі", - виклав він свою точку зору.

Що стосується "народних республік" на Донбасі, то їх, нагадав Портников, створив саме Кремль. Отже, їх представники не були ні керівниками, ні учасниками повстання проти влади Києва просто тому, що ніякого повстання не було.

Він додав, що Кравчук належить до генерації президентів, які зазнали помилки через підступність Кремля. Так, молдавський колега першого президента України Мірча Снєгур вів прямі переговори з ватажками окупованого Росією Придністров'я. А представник Грузії Едуард Шеварднадзе вів прямі переговори з верхівкою окупованих Росією грузинських автономій.

В результаті і через кілька десятиліть після початку зазначених конфліктів територіальна цілісність Грузії і Молдови до сих пір не відновлена ​​і невідомо, коли це станеться взагалі.

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