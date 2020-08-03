Украинский журналист, публицист Виталий Портников предупредил, чем грозит идея Леонида Кравчука о переговорах с "Л/ДНР"

По его словам, идея нынешнего главы украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука о переговорах с так называемыми представителями временно оккупированных территорий Донбасса грозит Украине судьбой Приднестровья и захваченных Россией грузинских автономий.

Такое мнение он озвучил в статье для "Эспрессо".

Он пояснил, что весь диалог со ставленниками оккупантов превратит войну на востоке нашей страны в проблему, которую нельзя будет решить на протяжении долгих десятилетий.



"О мире с представителями отдельных районов можно было бы договариваться, если бы они действительно были бы представителями населения Донбасса, а не российскими марионетками. Если бы на Донбассе действительно было бы народное восстание против украинской власти, и эти люди были бы его участниками. Если бы они преследовали собственные интересы – политические или экономические. Например так, как преследовали свои интересы – независимость республики – участники войны в Чечне. Или как сегодня преследуют свои интересы участники протестов в Хабаровске. У этих людей свой счет в Кремль", – изложил он свою точку зрения.

Что касается "народных республик" на Донбассе, то их, напомнил Портников, создал именно Кремль. Следовательно, их представители не были ни руководителями, ни участниками восстания против власти Киева просто потому, что никакого восстания не было.

Он добавил, что Кравчук относится к генерации президентов, подвергшихся заблуждению из-за коварства Кремля. Так, молдавский коллега первого президента Украины Мирча Снегур вел прямые переговоры с главарями оккупированного Россией Приднестровья. А представитель Грузии Эдуард Шеварднадзе вел прямые переговоры с верхушкой оккупированных Россией грузинских автономий.

В результате и спустя несколько десятилетий после начала указанных конфликтов территориальная целостность Грузии и Молдовы до сих пор не восстановлена и неизвестно, когда это произойдет вообще.

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