В Украине хотят "закончить войну" уже в марте 2021 года, однако маловероятно, что Россия станет выполнять все необходимые для этого условия

Как передает Politeka, такое мнение высказал нардеп из Донбасса Муса Магомедов на своем Telegram-канале.

Так, нардеп напомнил, что Украина разработала план, который позволит закончить войну уже в марте следующего года.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал об этой концепции. Прежде всего предлагается полностью демилиризовать ОРДЛО в начале 2021 года и до конца марта провести в районах, которые были оккупированы, местные выборы.

Для реализации этого плана нужно следующее:

вывести из Донбасса все вооруженные формирования, наемников и оружие;

возобновить контроль над границей Украины с РФ;

обеспечить полноценную жизнедеятельность на освобожденных территориях;

урегулировать вопрос ответственности для тех, кто принимал участие в боевых действиях.

Также украинская сторона хочет инициировать на обмене заложниками в формате "всех на всех", что должно произойти до 15 декабря этого года.

Нардеп отметил, что перспектива окончания войны, безусловно, радует, но маловероятно, что РФ пойдет навстречу, так как страна-агрессор даже не признает своего присутствия на востоке Украины.

"Все это выглядит необходимым и перспективным - мы все ждем окончания войны. Но будем смотреть на вещи реально: в процессе участвует Российская Федерация. Которая не просто начала эту войну и поддерживает ее, но и активно "обживает" регион, предоставляя возможность легко получить российский паспорт. При этом официальная позиция РФ в переговорном процессе кристально чиста: Донбасс украинский. Не верится, к сожалению, что они могут согласиться на наши предложения", - считает нардеп.

Тем не менее, Магомедов напомнил, что "План совместных действий" уже сегодня хотят передать Хайди Грау, координатору Трехсторонней контактной группы.

"Будем ждать новостей", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что официальный Киев, по словам Кучмы, готов представить новую стратегию уже на следующей встрече "Нормандской четверки". Также Кравчук уверяет, что сейчас Украина в лучшей переговорной ситуации, чем раньше. Если же "мирный план" не будет поддержан оккупантами, по его словам, переговоры сторон конфликта продолжатся.

Как известно, боевые действия на Донбассе длятся уже более шести лет - с весны 2014 года, когда российские войска вторглись на восток Украины. С конца июля 2020 года на территории Донбасса ввели "всеобъемлюющее перемирие", однако оккупанты регулярно нарушают режим прекращения огня, в результате чего с украинской стороны и в "мирное" время есть раненые и погибшие.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

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