Українка розповіла, що важко перехворіла коронавірусом ще в листопаді 2019 року після поїздки до Єгипту

Її аналізи відправляли в лабораторію в Київ, яка підтвердила, що у жінки був вірус сімейства коронавірусних, але тестування конкретно на COVID-19 в той час ще не проводилося, пише "Телеграф".

Українка підозрює, що могла заразитися в аеропорту, де, як сказала вона, "було безліч китайців". У Кривчук одинадцять днів температура трималася на рівні 39,9–40,1 градуса, а після жарознижуючих збивалася тільки до 38,5.

"Прокидалася взмокша, буквально в калюжі води, проходив годину, і температура знову піднімалася до 40. Мене відразу ж спостерігав лікуючий лікар, очно. Доктор уточнила, звідки я приїхала і таку "погань " привезла", - розповіла жінка.

Кривчук зазначила, що на той момент при спілкуванні з хворими ніхто з медиків не використовував захисних засобів, але їй невідомо, чи захворів хто-небудь з її тодішнього оточення.

Крім того, жінка розповіла, що на 8-9 день хвороби навіть думала викликати нотаріуса і написати заповіт.

"Лікарі, вся лікарня не могла зрозуміти, що зі мною відбувається, для них таке було вперше. На той момент такого чудового-хвилеподібного-перебігу хвороби вони ще не бачили! Уявіть: мене відпустило на 6-й день, на 7-й знову накрило, і так було постійно, начебто полегшає, потім накриває ще сильніше. Ось ця хвилеподібність, звичайно, вбивала. Тобто я одна з "піонерів" китайського коронавірусу",- заявила вона.

Українку лікували різними антибіотиками. Коли пацієнтка лежала в лікарні, у неї почалося запалення легенів, але мінімальне, яке вразило до 1% тканин.



Вона додала, що серед інших симптомів у неї була втрата смаку і нюху, погіршення слуху.

"Запахів і смаку не відчувала, взагалі не розуміла нічого. Смак і запах повернулися до мене тільки через два місяці. А слух повернувся тільки відсотків на 70! Але відсутність нюху і смаку – це не показник, ось моя подруга Іра повністю відчуває і смак, і запах, а перехворіла в такій же важкій формі, як і я", – розповіла українка.

Нагадаємо, українців попередили, чого чекати від вірусу найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.