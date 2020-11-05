Украинка рассказала, что тяжело переболела коронавирусом еще в ноябре 2019 года после поездки в Египет

Ее анализы отправляли в лабораторию в Киев, которая подтвердила, что у женщины был вирус семейства коронавирусных, но тестирование конкретно на COVID-19 в то время еще не проводилось, пишет "Телеграф".

Украинка подозревает, что могла заразиться в аэропорту, где, как сказала она, "было множество китайцев". У Кривчук одиннадцать дней температура держалась на уровне 39,9–40,1 градуса, а после жаропонижающих сбивалась только до 38,5.

"Просыпалась взмокшая, буквально в луже воды, проходил час, и температура опять поднималась до 40. Меня сразу же наблюдал лечащий врач, очно. Доктор уточнила, откуда я приехала и такую "дрянь" привезла", – рассказала женщина.

Кривчук отметила, что на тот момент при общении с больными никто из медиков не использовал защитных средств, но ей неизвестно, заболел ли кто-либо из ее тогдашнего окружения.

Кроме того, женщина рассказала, что на 8-9 день болезни даже думала вызвать нотариуса и написать завещание.

"Врачи, вся больница не могла понять, что со мной происходит, для них такое было впервые. На тот момент такого дивного – волнообразного – течения болезни они еще не видели! Представьте: меня отпустило на 6-й день, на 7-й опять накрыло, и так было постоянно, вроде полегчает, потом накрывает еще сильнее. Вот эта волнообразность, конечно, убивала. То есть я одна из "пионеров" китайского коронавируса", – заявила она.

Украинку лечили разными антибиотиками. Когда пациентка лежала в больнице, у нее началось воспаление легких, но минимальное, которое поразило до 1% тканей.



Она добавила, что среди других симптомов у нее была потеря вкуса и обоняния, ухудшение слуха.

"Запахов и вкуса не ощущала, вообще не понимала ничего. Вкус и запах вернулись ко мне только через два месяца. А слух вернулся только процентов на 70! Но отсутствие обоняния и вкуса – это не показатель, вот моя подруги Ира полностью чувствует и вкус, и запах, а переболела в такой же тяжелой форме, как и я", – рассказала украинка.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.