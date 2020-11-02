У "ДНР" – катастрофічна нестача грошей, а крах економіки бачать навіть найпалкіші прихильники "руського миру"

Ситуація, яка склалася в "республіці" у зв'язку з відсутністю фінансування, роботи, зарплат і коронавірусом, і стала причиною засідання "вищих чиновників" у Донецьку під головуванням "прем'єр-міністра ДНР" Володимира Пашкова, передає телеграм-канал «Вільнодумець».

"Фінансова ситуація в ДНР, якщо коротко, то виглядає це так: Росія грошей не дає, і взяти їх нізвідки", – пише автор.

Представники РФ на нараді заявили, що в Росії "теж проблеми": зростає заборгованість із зарплати в окремих регіонах, а грошей на заплановані заходи не вистачає "з відомих причин".

Пашков зізнався, що "керівництво ДНР" дуже чекало чергового "траншу" від Росії, обіцяного до 1 листопада. Зокрема, цими грошима планували видати зарплати, купити ліки і засоби захисту для медиків, продукти для бідняків і так далі.

Однак росіяни заявили, що допомоги поки не буде, тому потрібно розраховувати тільки на свої сили. Ці слова обурили Пашкова і іже з ним, який, у свою чергу, намагався донести "російським братам", що "у нас в усіх напрямках катастрофічна ситуація".

Він поскаржився, що у Донбасу ніхто не купує вугілля, металургійну продукцію, люди працюють собі у збиток.

Раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін звертався до Зюганова, щоб той допоміг»вибити грошей". Той спочатку запевнив, що підсобить, але потім представники політика подзвонили Пушиліну і заявили, що «ситуація зараз така, що не до вас».

"Про те, що без України цей "відірваний шматок території" не зможе існувати, говорили багато економістів й експертів ще в 2014-2015 рр. Але тоді була ейфорія від очікування приєднання до Росії. Не дочекалися, навіть через три роки. Бо не для розвитку захоплювалася ця територія", – резюмує "Вільнодумець".

Нагадаємо, у "ДНР" придумали покарання для тих, хто не бажає захищати "республіку".

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