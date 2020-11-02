В «ДНР» – катастрофическая нехватка денег, а крах экономики видят даже самые ярые сторонники «русского мира»

Ситуация, которая сложилась в «республике» в связи с отсутствием финансирования, работы, зарплат и коронавирусом, и стала причиной заседания «высших чиновников» в Донецке под председательством «премьер-министра ДНР» Владимира Пашкова, передает телеграмм-канал «Вольнодумец».

«Финансовая ситуация в ДНР, если коротко, то выглядит это так: Россия денег не дает, и взять их неоткуда», – пишет автор.

Представители РФ на совещании заявили, что в России «тоже проблемы»: растет задолженность по зарплате в отдельных регионах, а денег на запланированные мероприятия не хватает «по известным причинам».

Пашков признался, что «руководство ДНР» очень ждало очередного «транша» от России, обещанного до 1 ноября. В частности, этими деньгами планировали выдать зарплаты, купить лекарства и средства защиты для медиков, продукты для бедняков и так далее.

Однако россияне заявили, что помощи пока не будет, поэтому нужно рассчитывать только на свои силы. Эти слова возмутили Пашкова и иже с ним, который, в свою очередь, пытался донести «русским братьям», что «у нас по всем направлениям катастрофическая ситуация».

Он пожаловался, что у Донбасса никто не покупает уголь, металлургическую продукцию, люди работают себе в убыток.

Ранее главарь «ДНР» Денис Пушилин обращался к Зюганову, чтобы тот помог «выбить денег». Тот сначала заверил, что подсобит, но потом представители политика позвонили Пушилину и заявили, что «ситуация сейчас такая, что не до вас».

«О том, что без Украины этот «оторванный кусок территории» не сможет существовать, говорили многие экономисты и эксперты еще в 2014-2015 гг. Но тогда была эйфория от ожидания присоединения к России. Не дождались, даже через три года. Потому как не для развития захватывалась эта территория», – резюмирует «Вольнодумец».

Напомним, в «ДНР» придумали наказание для нежелающих защищать «республику».

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