На Донбассе придумали новый способ мотивировать «ополченцев» воевать против Украины

Тех, кто отправился на фронт, недавно ознакомили с распоряжением, согласно которому «руководство» может самостоятельно совершить суд на месте, вплоть до расстрела.

Причина такого предупреждения связана с тем, что «из-за «неудовлетворительных условий прохождения воинской службы» систематически обостряются взаимоотношения внутри подразделений», передает телеграмм-канал «Вольнодумец».

Дело в том, что многие боевики не желают исполнять приказы командования и самовольно покидают боевые позиции. Поэтому, чтобы остановить дезертирство и подрыв боевого духа внутри подразделений, командиры могут «пустить в расход» особо строптивых.

«Весьма демократично, по-русски, с заботой о человеке. Командиры уже ждут новый призыв», – подчеркнул автор.

Ситуация с набором нового «мяса» для фронта в ОРДЛО остается плачевной. В «ДНР» началась очередная «мобилизация» на добровольно-принудительной основе. Причем все делается через через военкоматы и отделы кадров предприятий. Выбор у тех, кто еще не служил, невелик.

«Либо соглашаешься служить в ДНР по контракту и будешь получать ежемесячно аж 15 тыс рублей, либо тебя просто призовут "отдать долг молодой республике" там же на передовой «пушечным мясом», но бесплатно».

Если «призывник» не хочет служить, его могут объявить «украинским диверсантом» и бросить на подвал.

Ранее мы писали о том, что жительница Макеевки внезапно прозрела от того, что принес в ее город «русский мир», о котором она так мечтала, и резко захотела переехать в Украину, где «спокойно, не стреляют и продукты хорошие».

Напомним, американский военный рассказал, как армия США действовала бы на Донбассе.

Как сообщала Politeka, оккупанты РФ стянули технику под Иловайск, тревожные данные.

Также Politeka писала, что жители Донбасса взвыли от жизни под гнетом оккупанта, люди в отчаянии.