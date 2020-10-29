Латвиец Бенес Айо, воевавший на Донбассе на стороне террористов "ДНР", получил политическое убежище в России

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Sputnik Латвия".

Так, известный темнокожий латвийский боевик "ДНР" Бенес Айо получил временное убежище в России.

Боевик поблагодарил власти РФ за то, что его не стали экстрадировать в Латвию, гражданином которой он является, и что его не отдали Украине, где ему грозит тюрьма.

При этом боевик из Латвии заявил, что он даже сможет претендовать на получение российского гражданства, в связи с изменениями в миграционном законодательстве РФ.

Наемник оккупантов признался, что такой жест со стороны РФ для него сейчас "очень кстати". Более того, боевик "ДНР" планирует "активно действовать" на территории постсоветского пространства, однако не уточняет, о какой конкретно деятельности идет речь.

"Для меня это очень кстати, ведь когда я получу российское подданство, я смогу сохранить и паспорта "ДНР" и Латвии. Это очень важные политические инструменты, благодаря которым я смогу более активно действовать сразу же в нескольких точках на постсоветском пространстве", - заявил боевик.

Также участник боевых действий против ВСУ на Донбассе рассказал, что поддерживает в Латвии политсилу, которая "борется за русские школы".

Как известно, против Бенеса Айо в Латвии возбуждено сразу два уголовных дела: одно относительно старое, другое - свежее. Латвийца хотят судить за призыв к свержению государственной власти в за незаконное участие в боевых действиях за пределами страны. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Напомним, боевики "ЛНР" и "ДНР" по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

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