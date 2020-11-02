На Донбасі придумали новий спосіб мотивувати "ополченців" воювати проти України

Тих, хто відправився на фронт, нещодавно ознайомили з розпорядженням, згідно з яким "керівництво" може самостійно вчинити суд на місці, аж до розстрілу.

Причина такого попередження пов'язана з тим, що через "незадовільні умови проходження військової служби систематично загострюються взаємини всередині підрозділів", передає телеграм-канал "Вільнодумець".

Справа в тому, що багато бойовиків не бажають виконувати накази командування і самовільно залишають бойові позиції. Тому, щоб зупинити дезертирство і підрив бойового духу всередині підрозділів, командири можуть "пустити у розхід" особливо норовливих.

"Вельми демократично, по-російськи, з турботою про людину. Командири вже чекають новий призов", – підкреслив автор.

Ситуація з набором нового "м'яса" для фронту в ОРДЛО залишається плачевною. У "ДНР" почалася чергова "мобілізація" на добровільно-примусовій основі. Причому все робиться через через військкомати і відділи кадрів підприємств. Вибір у тих, хто ще не служив, невеликий.

"Або погоджуєшся служити в ДНР за контрактом і будеш отримувати щомісяця аж 15 тис рублів, або тебе просто призвуть "віддати борг молодій республіці" там же на передовій "гарматним м'ясом", але безкоштовно".

Якщо "призовник" не хоче служити, його можуть оголосити "українським диверсантом" і кинути на підвал.

Раніше ми писали про те, що мешканка Макіївки раптово прозріла від того, що приніс в її місто "руський мир", про який вона так мріяла, і різко захотіла переїхати в Україну, де "спокійно, не стріляють і продукти хороші".

Нагадаємо, американський військовий розповів, як армія США діяла б на Донбасі.

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