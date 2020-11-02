Леонід Кравчук вважає, що Росія шукає, за що зачепитися для зриву перемир'я

Він пояснив, що Росія і бойовики постійно намагаються зупинити процес поліпшення просування вперед по світу.

Таку думку глава української делегації в Тристоронній контактній групі озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Крім того, Кравчук нагадав, що з моменту оголошення режиму "тиші" ОБСЄ зафіксувала близько двох тисяч порушень.

"За ці місяці фактично після проголошення тиші, ми раділи їй. Порушень було, як показала Місія ОБСЄ, близько двох тисяч випадків, вони були маленькі, але вони були, а тут вже вбитих двоє і поранених двоє. На тій відеоконференції, яку ми проводимо, бачу, що Росія і ОРДЛО, я пов'язую – це одне і теж, шукають, без перебільшення, щоб за щось зачепитися для зриву перемир'я на Донбасі і на цьому зупинити процес поліпшення просування вперед по світу. Все робиться для цього",- сказав він.



Перший президент України зазначив, що в Росії були незадоволені рішенням Верховної Ради Про місцеві вибори.

"Вони місяць вимагали від нашої делегації, щоб Верховна рада скасувала цю постанову. Тепер вони запропонували так звану дорожню карту подальшого руху до світу, так звану дорожню, так як це термін, який вже використовувався до цього і в Парижі, і в Берліні. І будуть вони надалі шукати", - сказав він.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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