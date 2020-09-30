Перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звинуватив США і Британію в ігноруванні Будапештського меморандуму

За його словами, США і Великобританія жодного разу не згадали про виконання зобов'язань Будапештського меморандуму, що дуже показово. У цьому документі написані дуже правильні речі, але не вказані механізми, як їх реалізувати.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для видання Обозреватель.

Крім того, він вважає, що потрібно більш точно сформулювати деякі положення, щоб не було різних інтерпретацій і оцінок щодо виконання договору. Адже давали обіцянки Україні, але їх не виконують.

"Не чув, щоб вони коли-небудь говорили, що його потрібно виконувати. Це свідчить про те, що країни, які взяли на себе зобов'язання, фактично забули про це і не хочуть навіть пригадувати. На мою думку, потрібно ініціювати продовження, доповнення якихось змін, інтерпретацій іншого характеру. Тобто не може бути такого, щоб документ був підписаний на найвищому рівні, а він не те, що не виконується, про нього вже забули і говорити", – пояснив екс-президент.

Кравчук також уточнив, що Будапештський меморандум підписали, тому що тоді в України не було іншого виходу.

“На жаль, про це тлумачать люди, які не зовсім розуміють міжнародну ситуацію і того тиску, який чинили на Україну. Люди не замислюються, чи ґрунтується це на реальних фактах або просто на тому, що баба Параска сказала бабі Гапці десь на ринку, що потрібно було зробити так, а зробили не так", - заявив політик.

Нагадаємо, Будапештський меморандум - міждержавний документ про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Він був підписаний 5 грудня 1994.

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