Леонид Кравчук считает, что Россия ищет, за что зацепиться для срыва перемирия

Он пояснил, что Россия и боевики постоянно пытаются остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру.

Такое мнение глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе озвучил в эфире телеканала "Украина 24".

Кроме того, Кравчук напомнил, что с момента объявления режима "тишины" ОБСЕ зафиксировала около двух тысяч нарушений.

"За эти месяцы фактически после провозглашения тишины, мы радовались ей. Нарушений было, как показала миссия ОБСЕ, около двух тысяч случаев, они были маленькие, но они были, а здесь уже убитых двое и раненных двое. На той видеоконференции, которую мы проводим, вижу, что Россия и ОРДЛО, я связываю – это одно и тоже, ищут, без преувеличения, чтобы за что-то зацепиться для срыва перемирия на Донбассе и на этом остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру. Все делается для этого", – сказал он.



Первый президент Украины отметил, что в России были недовольны решением Верховной рады о местных выборах.

"Они месяц требовали от нашей делегации, чтобы Верховная рада отменила это постановление. Теперь они предложили так называемую дорожную карту дальнейшего движения к миру, так называемую дорожную, так как это термин, который уже использовался до этого и в Париже, и в Берлине. И будут они в дальнейшем искать", – сказал он.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

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