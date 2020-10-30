Євген Комаровський розповів про інший бік ПЛР-тесту і КТ

Стрімке поширення COVID-19 і часто його несвоєчасна діагностика чимало лякають українців. У зв'язку з цим вони поцікавилися у доктора Євгена Комаровського, чи можуть два найпопулярніших методи виявлення китайського вірусу бути помилковими і не "бачити" хворобу.

Відповідь на це запитання відомий педіатр і телеведучий опублікував на своєму офіційному сайті, передавати Politeka.net.

Він відповів, що навіть при негативних результатах тестів у людини може бути вірус.

"Наприклад, тест ПЛР дав хибнонегативний результат (як може бути і хибнопозитивний). А ураження легень є далеко не у всіх пацієнтів з ковідом-19. Так що КТ може нічого не показати просто тому, що легені не вражені вірусом. А людина хворіє і заразна. Так що сидіть удома, якщо відчуваєте себе погано, якщо є симптоми ГРВІ. Самоізолюйтеся і лікуйтеся", - написав він.

За останню добу в Україні встановлено черговий рекорд за кількістю нових випадків зараження захворювання – 8 312. Попереднім антирекордом було 7517 добових заражень. За добу померли 173 пацієнта, що теж є найвищим показником з початку пандемії.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (+741), Харківській (+659), Хмельницькій (+521), Одеській (+493), Донецькій (+466) і Львівській (+425) областях.

Раніше ми писали про те, що то в Україні змінено карантинне зонування. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину в Україні. Зміни почнуть діяти в понеділок, 2 листопада.

Нагадаємо, вірус забирає життя мерів і депутатів одного за іншим після виборів.

Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв скандальне рішення в розпал епідемії.

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