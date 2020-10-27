Доктор Евгений Комаровский высказался об окружении президента Владимира Зеленского

Комаровский напомнил, что еще до выборов и ему предлагали вступить в команду президента.

"Наверняка рядом с Владимиром Александровичем появились люди, к которым он прислушивается. Я-то не могу быть рядом, я в Харькове живу. Что они говорили про меня? Я не знаю. Про меня всю жизнь говорят гадости. Про то, что я шарлатан, что я шоумен, что я поубивал кучу детей в своей жизни и съел их..." – рассказал Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Комаровский подчеркнул, что его разочаровали те люди, которые находятся возле президента.



Он отметил, что наибольшее разочарование вызывают люди, которые окружают президента.



"У меня сейчас все время ощущение агонии. Агонии государства! Когда реально крутые люди, профессионалы на хрен никому не нужны, а какая-то шантрапа бегает вокруг президента... Нет-нет, я не буду [называть фамилии], но шантрапа бегает вокруг президента! Люди без образования, без интеллекта, которые вообще ни хрена не понимают в элементарном", – отметил доктор.

Ранее, детский врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил украинцев о новом ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

По его прогнозам, резкий рост заболеваемости произойдет, скорее всего, с середины октября – с началом отопительного сезона.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии.