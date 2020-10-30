Евгений Комаровский рассказал об обратной стороне ПЦР-теста и КТ

Стремительное распространение COVID-19 и часто его несвоевременная диагностика немало пугают украинцев. В связи с этим они поинтересовались у доктора Евгения Комаровского, могут ли два самых популярных метода обнаружения китайского вируса быть ошибочными и не «видеть» болезнь.

Ответ на этот вопрос известный педиатр и телеведущий дал на своем официальном сайте, передает Politeka.net.

Он ответил, что даже при негативных результатах тестов у человека может быть вирус.

«Например, тест ПЦР дал ложноотрицательный результат (как может быть и ложноположительный). А поражение легких есть далеко не у всех пациентов с ковидом-9. Так что КТ может ничего не показать просто потому, что легкие не затронуты вирусом. А человек болеет и заразен. Так что сидите дома, если чувствуете себя плохо, если имеются симптомы ОРВИ. Самоизолируйтесь и лечитесь», – написал он.

За последние сутки в Украине установлен очередной рекорд по количеству новых случаев заражения заболевания – 8 312. Предыдущим антирекордом было 7 517 суточных заражений. За сутки умерли 173 пациента, что тоже является самым высоким показателем с начала пандемии.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+741), Харьковской (+659), Хмельницкой (+521), Одесской (+493), Донецкой (+466) и Львовской (+425) областях.

Ранее мы писали о том, что то в Украине изменено карантинное зонирование. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине. Изменения начнут действовать в понедельник, 2 ноября.

Напомним, вирус забирает жизни мэров и депутатов одного за другим после выборов.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял скандальное решение в разгар эпидемии.

Также Politeka писала, что Россия опозорилась с вакциной от китайского вируса.