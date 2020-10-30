Мінбуд РФ схвалив будівництво багатоповерхових житлових дерев'яних будинків

За рахунок збільшення кількості дерев'яних будинків російський уряд сподівається задовольнити потреби росіян у доступному житлі вже до 2024 року, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За словами глави Міністерства, Володимира Якушева "будинки будуть зручні і безпечні для життя і здоров'я". Мовляв, сучасні технології дозволяють будувати дерев'яні багатоповерхівки з дерева, які, до всього, будуть ще й комфортними.

Раніше БНіПи дозволяли споруджувати з дерева будинки максимум у три поверхи. У 2019 році були ухвалені нові правила проектування, що дозволили збільшити висоту таких будівель до 28 метрів.

У соцмережах на ініціативу відомства вже з'явилася перша реакція.

"Бараки – це так романтично! як це по-російськи холопів у стійло", – написав у своєму телеграм-каналі блогер Злобний Укр Донецька.

Раніше ми розповідали про те, що горезвісна диво-вакцина від китайського вірусу, якою так хвалився Путін, не може бути запущена в масове виробництво через відсутність необхідного обладнання.

Про це на пленарному засіданні форуму "Росія кличе" заявив сам президент РФ.

"Є певні проблеми, пов'язані з наявністю або відсутністю необхідного обладнання, заліза що називається, для розгортання масового виробництва", – цитують журналісти політика.

Нагадаємо, дивна поведінка Путіна на форумі викликала небувалий ажіотаж.

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