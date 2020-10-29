Не успели в Миобороны похвастаться самым большим храмом ведомства, как о намерении обзавестись собственной церковью заявили в МГУ

Новый храм на тысячу человек при МГУ им. М. В. Ломоносова планирует построить РПЦ. Он появится на проспекте Вернадского, рядом с университетским комплексом на Воробьёвых горах, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

В сети уже появился снимок будущего культового сооружения. У него будет два подземных этажа с приходскими помещениями и духовным центром университета. Параметры храма – 53,7 на 40 метров и высота 46 метров.

Блогер Մιtαuskαs уже отреагировал на планы РПЦ, опубликова ироничный пост в Twitter.

«Знаете, что это? Это проект храма при МГУ. Проект храма при главном университете страны, чтобы "будущие Илоны Маски" могли там учиться молиться. Вы до сих пор верите, что путинская «сверхдержава» может первой создать вакцину или оружие, которого нет ни у кого в мире? Серьёзно?», – пишет он.

«Счеты и циркуль Гитлера там лежать будут?», «Скоро церквей будет больше, чем школ», «Да нет и не будет в России ни «Илонов Масков», ни даже Левшей, гений тут либо тухнет в коммуналке и спивается, либо мигрирует и там уже становятся личностью, забыв стерев все мосты со своей бывшей «Родиной»», «Я за время с 2000 г., до дня сегодняшнего, трусов российского производства в продаже не видел, если что!», «Будет ещё смешнее, если студентов обяжут туда ходить», «Может, думают намолИть ?)))))», – в свою очередь не жалеют сарказма пользователи.

Ранее мы писали о том, что в музее «Дорога памяти», которая размещена на территории храмового комплекса Вооруженных Сил РФ в Подмосковье, в одной из комнат хранятся китель и фуражка Адольфа Гитлера.

Напомним, патриарх Кирилл «сердечно» поздравил россиян с началом Второй мировой войны.

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