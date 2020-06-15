Президента РФ на торжествах не было

В России освятили храм Вооруженных сил РФ, а его настоятелем стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Он же провел церемонию освящения.

«Замечательно, что после десятилетий безвременья, навязанного нашей стране нелепого атеизма народ повернулся к вере, повернулись и Вооруженные силы, в которых особенно чувствуется потребность в божественной защите», – заявил он во время проповеди.

В Кремле также говорили о планах президента и главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина приехать на открытие, но за несколько дней тот отказался.

Храм находится в подмосковном парке «Патриот» в Кубинке. Согласно проекту, высота собора вместе с крестом составляет 95 м. Таким образом, из российских соборов выше него только храм Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевский собор (102 м).

Инициатором строительства культового сооружения в 2018 году стал министр обороны Сергей Шойгу. На его создание собрали около 3 миллиардов рублей пожертвований, еще 2 млрд и 950 млн выделили из бюджетов Москвы и Подмосковья соответственно.

Еще до своего открытия храм оказался в эпицентре скандала после того, как в нем обнаружили мозаику с портретами Путина и Шойгу.

Что касается самой церемонии освящения, то ее не обошли вниманием блогеры. Так, Մιtαuskαs опубликовал в микроблоге несколько особенно показательных снимков храма, которые, вместо благоговения, навевают страх и тревогу.

Нельзя просто так попасть в Мордор. Его Чёрные Врата стерегут, и не только орки. Там живёт недремлющее Зло. (с) pic.twitter.com/M07st4SjoT — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 15, 2020

«Нельзя просто так попасть в Мордор. Его Чёрные Врата стерегут, и не только орки. Там живёт недремлющее Зло. (с)», – подписал он свой пост.

«Храм лжецов и садистов», «Реально страшно», «Саурон одобряет», «Страна- психушка», – пишут в комментариях.

Кроме того, в соцсетях появился «подкорректированный» снимок Кирилла.

Напомним, Путина и Шойгу увековечили в храме.

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