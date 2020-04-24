На стенах главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке решили запечатлеть российского президента Владимира Путина и его свиту

Фотографии будущей мозаики, которая украсит стены храма, опубликовало издание «МБХ-Медиа» в своем Twitter.

На одном из фото можно увидеть лица главы РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

Кроме того, витражи храма украсили изображением ордена Великой Отечественной войны с перекрещёнными серпом и молотом на фоне красной звезды. Также появилась информация, что сооружение украсят фотографиями отца Владимира Путина.

Комментарии под этой новостью – соответствующие.

«Они е**нулись там окончательно», «Я в этот музей идиотизма ещё буду немцев на экскурсии водить. Когда всё кончится», «П**дец, это единственное слово, которое может охарактеризовать данную ситуацию», «Так там и иконы надо х**рить исключительно с изображением путена, и сценами из его жизни - в батискафе, с журавлями, на коне», «Для сцены страшного суда, наверняка», «Ну, то не храм - это капище какое-то», «Решили, что могут купить место в раю? О душе задумались. Это после долгих лет бесовщины», «Не хватает симоньян с бобром в пасти», «Потом разрушат. Всегда так было. Раньше не понимал, сейчас понимаю, почему», – пишут пользователи.

По словам главы МО РФ Сергея Шойгу, строительство главного храма Вооружённых сил в Подмосковье, который войдёт в десятку крупнейших православных храмов мира, ведётся исключительно за счёт добровольных пожертвований. Центральную икону главного храма российских вооружённых сил создают на личные средства Владимира Путина.

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