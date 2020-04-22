Российский режиссер, снявший нашумевший фильм «Легенда 17», Николай Лебедев считает, бросился защищать президента Российской Федерации Владимира Путина

Так, в интервью изданию Собеседник он заявил, что в современной России искажают понятие «патриотизм», а также убежден, что резкие перемены на государственном уровне не принесут пользы РФ.

Кроме того, режиссер рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным и поделился впечатлениями от общения с ним. Из его слов становиться понятным, что президент РФ для него настоящая икона, невзирая на то, что из-за него гибнут люди на войне в Украине и Сирии. Он похвалил Путина за все, что он делает в России.

«Мне он кажется человеком интеллигентным, вдумчивым, остроумным. Он не читает по бумажке. Живо на все реагирует. Мне не показалось, что Владимир Владимирович упивается властью», - заявил он, спев хвалебную оду Путину.

Лебедев сравнил Россию с «огромным неповоротливым механизмом», но единоличную ответственность Путина за ситуацию в РФ не признал – режиссер убежден, что все россияне в равной степени отвечают за происходящее вокруг. По его словам, от президента ничего не зависит, виноваты россияне.

«Конечно, и он виноват в том, что происходит беспредел в стране, и вы, и я, все мы. Если бы все зависело от одного человека. Ведь все непросто… А у нас такой крен пошел в эту самую политику, мы так ею зашлакованы, что перестали заниматься собственными делами», — высказался режиссер.

Тем не менее, Лебедев уверен, что быстро менять ситуацию в России не стоит.

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