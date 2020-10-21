Главный храм Вооруженных сил России, который летом открыли в Подмосковье, показали в темное время суток

Культовое сооружение на территории выставочно-пропагандистского парка «Патриот» в Одинцовском районе Московской области начали строить с осени 2018 года, а закончили к 9 мая 2020 года, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Деньги на строительство собрали добровольными пожертвованиями. Для сбора средств был создан некоммерческий фонд «Воскресение». 14 июня храм освятил патриарх Кирилл, провел в нем первое богослужение и объявил, что лично станет настоятелем нового собора.

Храм стал одним из крупнейших на территории России и буквально напичкан символизмом. Однако на то, как выглядит он не днем, а ночью, обратил внимание блогер Մιtαuskαs, опубликовав соответствующее фото на своей странице в Twitter.

«Выглядит, как логово тёмного властелина из фэнтезийного фильма, с алтарём для жертвоприношений на переднем плане. Ну, почти. На самом деле - это вечерняя подсветка храма Вооруженных Сил РФ. Того самого, где хранятся китель и фуражка Гитлера. Не капище войны? Не Мордор?», – подписал он снимок.

Большинство пользователей согласились с блогером.

«В районе передней двери, вроде, даже лицо Сталина видно», «У меня один вопрос. Если это так, то какого ч**на фуражка и китель Гитлера там делают?», «Это святыни! Гуньдяй и Пыня наряжаются в реликвии Гитлера и вызывают его дух!», «Мордор. Голливуд отдыхает», «Народ верно прозвал - Кужугетово капище», «По-моему, всё отлично. Чем больше православие превращается в фэнтези, тем меньше там останется места для настоящего мракобесия», – пишут пользователи под публикацией.

Ранее сообщалось, что в галерее «Дорога памяти», которая размещена на территории храмового комплекса, в одной из комнат хранятся китель и фуражка Адольфа Гитлера.

Напомним, патриарх Кирилл «сердечно» поздравил россиян с началом Второй мировой войны.

Как сообщала Politeka, Путина причислили к "святым", россияне едва подобрали слова.

Также Politeka писала, что патриарх Кирилл освятил главную гордость Путина и Шойгу.