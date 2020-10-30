Минстрой РФ одобрил строительство многоэтажных жилых деревянных домов

За счет увеличения количества деревянных домов российское правительство надеется удовлетворить потребности россиян в доступном жилье уже до 2024 года, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

По словам главы министерства, Владимира Якушева, «дома будут удобны и безопасны для жизни и здоровья». Мол, современные технологии позволяют строить деревянные многоэтажки из дерева, которые, ко всему, будут еще и комфортными.

Ранее СНиПы позволяли строить из дерева дома максимум в три этажа. В 2019 году были приняты новые правила проектирования, разрешившие увеличить высоту таких зданий до 28 метров.

В соцсетях на инициативу ведомства уже появилась первая реакция.

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Ранее мы рассказывали о том, что пресловутая чудо-вакцина от китайского вируса, которой так хвастался Путин, не может быть запущена в массовое производство из-за отсутствия необходимого оборудования.

Об этом на пленарном заседании форума «Россия зовет» заявил сам президент РФ.

«Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования, железа что называется, для разворачивания массового производства», – цитируют журналисты политика.

Напомним, странное поведение Путина на форуме вызвало небывалый ажиотаж.

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