Минстрой РФ одобрил строительство многоэтажных жилых деревянных домов
За счет увеличения количества деревянных домов российское правительство надеется удовлетворить потребности россиян в доступном жилье уже до 2024 года, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.
По словам главы министерства, Владимира Якушева, «дома будут удобны и безопасны для жизни и здоровья». Мол, современные технологии позволяют строить деревянные многоэтажки из дерева, которые, ко всему, будут еще и комфортными.
Ранее СНиПы позволяли строить из дерева дома максимум в три этажа. В 2019 году были приняты новые правила проектирования, разрешившие увеличить высоту таких зданий до 28 метров.
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