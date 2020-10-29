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Латвієць Бенес Айо, який воював на Донбасі на боці терористів "ДНР", отримав політичний притулок в Росії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Sputnik Латвія".

Так, відомий темношкірий латвійський бойовик "ДНР" Бенес Айо отримав тимчасовий притулок в Росії.

Бойовик подякував російській владі за те, що його не екстрадували до Латвії, громадянином якої він є, і не віддали Україні, де йому загрожує тюрма.

При цьому бойовик з Латвії заявив, що він навіть зможе претендувати на отримання російського громадянства, згідно зі змінами в міграційному законодавстві РФ.

"Для мене це дуже вчасно, адже коли я отримаю російське підданство, я зможу зберегти також паспорти "ДНР" і Латвії. Це дуже важливі політичні інструменти, завдяки яким я зможу більш активно діяти відразу ж в декількох точках на пострадянському просторі", - заявив бойовик.

Також учасник бойових дій проти ЗСУ на Донбасі розповів, що підтримує в Латвії політичну партію, яка "бореться за російські школи".

Як відомо, проти Бенеса Айо в Латвії порушено дві кримінальні справи: за заклик до повалення державної влади в за незаконну участь у бойових діях за межами країни. Максимальне покарання за цією статтею - 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, бойовики "ЛНР" та "ДНР" по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

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