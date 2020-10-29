Азербайджан відреагував на обстріл міста Барда і загибель десятків мирних жителів

Кадри розправи показало Міністерство оборони Азербайджану, опублікувавши відео знищення ворожих сил, які обстріляли Барду.

Як видно на записі, ліквідацію техніки і живої сили противника азербайджанські військові здійснювали за допомогою безпілотних літальних апаратів, а серія ударів була точною.

Про ракетний обстріл Барди стало відомо в середу, 28 жовтня. В результаті загинули щонайменше 20 осіб, а понад 60 – отримали поранення. Вірменія відкидає будь-яку причетність до обстрілу, проте в Азербайджані впевнені, що це – справа рук противника.

Так, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв закликав представників міжнародних правозахисних організацій Human Right Watch і Amnesty International приїхати в місто і засвідчити руйнування.

"Це були ні в чому не винні мирні люди. Вірменія використовувала касетні ракети "Смерч"", – підкреслив він.

У четвер, 29 жовтня, Міноборони Азербайджану повідомило про те, що в районі Нагірного Карабаху збиті два вірменські штурмовики Су-25. Вірменія і цю інформацію спростовує.

Раніше ми повідомляли про те, що дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анна Акопян пройде військові збори і відправиться в Нагірний Карабах. Про своє рішення вона повідомила на сторінці в Facebook.

"Із завтрашнього дня загін з 13 жінок, в тому числі і я, приступить до військових занять. Через кілька днів ми вирушимо захищати Батьківщину. Ми не можемо поступитися ні батьківщиною, ні своєю честь противнику", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, Азербайджан накрив вогнем Карабах, Вірменія несе катастрофічні втрати.

Як повідомляла Politeka, Туреччина й Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

Також Politeka писала, що Ердоган розкусив Путіна і позбавив того звання головного миротворця.