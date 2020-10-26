Чем дальше продвигается Азербайджан в освобождении оккупированного Нагорного Карабаха, тем более сильное давление оказывается на него

Так, на заседании Совета Безопасности ООН Россия и Франция предложили проект резолюции, с помощью которой хотели принудить Азербайджан к прекращению деоккупации региона. Об этом в своем блоге на Фейсбуке пишет военный эксперт Алексей Арестович.

Однако, подчеркнул он, планы РФ потерпели поражение:

«Усилиями непостоянных членов СБ ООН из стран-участниц движения неприсоединения проект был провален».

По словам автора, есть основания говорить о том, что на Азербайджан осуществляется колоссальное внешнеполитическое давление. Подтверждением тому может служить совещание президента Алиева с высшим военным руководством республики.

«Совещание с генералитетом подтверждает, что по сумме причин на фронте наступил принципиальный момент - и президент Азербайджана хочет знать - каковы перспективы, чтобы точнее выстраивать внешнюю политику», – отметил Арестович.

Он выделил несколько пунктов, согласно которым позиция Азербайджана в этом конфликте прояснилась.

Так, ни о какой приостановке деоккупации и речи быть не может. Вопрос в том, произойдёт она мирным или военным путём? Азербайджан готов приостановить бои только при условии предоставления четкого графика вывода войск Армении.

Однако сейчас позиция Алиева незавидна. Россия не только согласовала позиции по Карабаху с Францией, но и начала помогать Армении материально, о чем свидетельствуют рейсы двух самолетов из Минеральных Вод в Гюмри. И вряд ли на бортах были конфеты, иронизирует эксперт.

Кроме того, из Ирана зашел российский «гумконвой».

Изучив последние расклады на карте, блогер высказал личное мнение касательно дальнейшего развития ситуации:

«Официальный Баку, имея некоторые проблемы с продвижением на фронте на двух участках из трёх, и, находясь под мощным внешнеполитическим давлением, решил взять паузу в виде очередного формально соблюдаемого перемирия, для проведения консультаций и подготовки следующего военного этапа. Боевые действия, конечно, при этом продолжаются, ибо перемирие немедленно и традиционно было нарушено - вопрос только в интенсивности этих действий».

В одном Арестович уверен точно: Азербайджан не остановится на пути освобождения оккупированных территорий.

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