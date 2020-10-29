Азербайджан не замедлил с ответом на обстрел города Барда и гибель десятков мирных жителей

Кадры расправы показало Министерство обороны Азербайджана, опубликовав видео уничтожения вражеских сил, которые обстреляли Барду.

Как видно на записи, ликвидацию техники и живой силы противника азербайджанские военные осуществляли с помощью беспилотных летательных аппаратов, а серия ударов была точной.

О ракетном обстреле Барды стало известно в среду, 28 октября. В результате погибли по меньшей мере 20 человек, а более 60 – получили ранения. Армения отвергает любую причастность к обстрелу, однако в Азербайджане уверены, что это – дело рук противника.

Так, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал представителей международных правозащитных организаций Human Right Watch и Amnesty International приехать в город и засвидетельствовать разрушения.

«Это были ни в чем не повинные мирные люди. Армения использовала кассетные ракеты «Смерч»», – подчеркнул он.

В четверг, 29 октября, Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в районе Нагорного Карабаха сбиты два армянских штурмовика Су-25. Армения и эту информацию опровергает.

Ранее мы сообщали о том, что жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян пройдет военные сборы и отправится в Нагорный Карабах. О своем решении она сообщила на странице в Facebook.

«С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к военным занятиям. Через несколько дней мы отправимся защищать родину. Мы не можем уступить ни родину, ни свою честь противнику», – говорится в публикации.

Напомним, Азербайджан накрыл огнем Карабах, Армения несет катастрофические потери.

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