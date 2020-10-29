Президент Азербайджану Ільхам Алієв різко висловився про вірменських військових

В інтерв'ю одному зі ЗМІ політик порівняв їх з гризунами і щурами, передає телеграм-канал "Український Діалог".

Відповідаючи на запитання журналіста, чому армія Азербайджану вибрала дрони для проведення контрнаступу, він сказав:

"Ті кадри, які ми демонструємо в Інтернеті, повірте, що це мізер, в порівнянні з тим, що відбувається. Це те, що ми можемо показувати. Адже видно, як вони там заривати, просто як якісь гризуни».

За його словами, військові Вірменії "попроривали там все, що можна":

«У них багатокілометрові тунелі, сполучені між собою, щурячі нори, куди вони залазять відразу ж, як почують шум. Біля кожного знаряддя щуряча нора. Тому без сучасної техніки знищити це було б дуже важко, це б призвело до великої кількості жертв».

Раніше ми повідомляли про те, що в Нагірному Карабасі знищений "міністр оборони» Джалал Арутюнян. Інформація про його ліквідацію азербайджанськими військовими з'явилася в інформпрстранстве ще кілька днів тому, проте тільки зараз про загибель бойовика заговорили більш предметно.

Арутюняна ліквідували в рамках спецоперації "Відплата". Нібито авто, в якому їхав "міністр", було знищено ударом безпілотника.

У Вірменії спочатку заперечували загибель генерала, називаючи всі чутки фейками. Однак, за останньою інформацією, Єреван підтвердив ліквідацію бойовика і навіть пригрозив помститися.

Тим часом в рядах армії Вірменії загострюється обстановка, бійці волають про маштабні проблеми. Крім того, на деяких ділянках фронту добровольці відмовляються воювати і заявляють, що командування кинуло їх. Адже часто їх просто привозять на лінію фронту без продовольства, амуніції і озброєння.

Чим далі просувається Азербайджан у звільненні окупованого Нагірного Карабаху, тим сильніший тиск чиниться на нього.

Так, на засіданні Ради Безпеки ООН Росія і Франція запропонували проект резолюції, за допомогою якої хотіли примусити Азербайджан до припинення деокупацію регіону. Однак плани РФ зазнали поразки.

Нагадаємо, пропагандист Кремля зганьбився фейком про звірства Азербайджану в Карабасі.

Як повідомляла Politeka, Ердоган епічно вказав місце РФ, підтримавши Україну.

Також Politeka писала, що Азербайджан захопив стратегічний пункт в Карабасі, в Єревані паніка.