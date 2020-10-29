Четверо військовослужбовців з Росії воювали на сході України влітку-восени 2014 року

Зокрема, міжнародне розвідувальне співтовариство оприлюднило їхні прізвища. Як виявилося вони входили до складу 200-ї окремої мотострілецької бригади Північного флоту, інформує сайт Inform Napalm.

Йдеться про Павла Єрмоліна, Дмитра Мартинюка, Сергія Мухлаєва, Івана Кочегарова. Троє з них є солдатами-контрактниками, а один-офіцером підрозділу радіоелектронної боротьби.

Як виявилося, в альбомі одного з фігурантів розслідування виявили серію фотографій, яка демонструвала польове життя військовослужбовців 200-ї бригади. Знімки відносились до періоду так званого "українського відрядження" північноморців влітку-восени 2014 року, де вони катували і вбивали українців.

"Ці фотографії допомогли нам вийти на слід підрозділу радіоелектронної боротьби цієї бригади і ідентифікувати трьох контрактників і одного офіцера. У профілях знайдено чимало фотографій, що свідчать про їх участь у війні проти України, зокрема, використання сучасної російської станції перешкод Р-330Ж "Житель" комплексу РЕБ, яку ми не раз фіксували на Донбасі",- сказано в повідомленні.

Дмитро Мартинюк, 1984 року народження, родом з Оленегорська Мурманської області. Є випускником Тамбовського навчального центру з підготовки молодших фахівців РЕБ. У нього більше 10 років надстрокової служби і звання старшого сержанта. Також він брав участь у вторгненні до Грузії в 2008 році.

Сергій Мухлаев народився в 1987 році в Ртищеві Саратовської області. Випускник Військового інституту радіоелектроніки. Звання-капітан.

Павло Єрмолін родом з Мурманська. Служив у званні прапорщика.

Іван Кочегаров народився в 1985 році в Печензі Мурманської області. більш докладної інформації про нього немає, оскільки відсутня активна сторінка в соціальних мережах.

Нагадаємо, бойовики по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за «незалежний» Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.