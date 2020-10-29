Четверо военнослужащих из России воевали на востоке Украины летом-осенью 2014 года

В частности, Международное разведывательное сообщество обнародовало их фамилии. Как оказалось они входили в состав 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота, информирует сайт Inform Napalm.

Речь идет о Павле Ермолине, Дмитрие Мартинюке, Сергее Мухлаеве, Иване Кочегарове. Трое из них являются солдатами-контрактниками, а один – офицером подразделения радиоэлектронной борьбы.

Как оказалось, в альбоме одного из фигурантов расследования обнаружили серию фотографий, которая демонстрировала полевую жизнь военнослужащих 200-й бригады. Снимки относились к периоду так называемой "украинской командировки" североморцев летом-осенью 2014 года, где они пытали и убивали украинцев.

"Эти фотографии помогли нам выйти на след подразделения радиоэлектронной борьбы этой бригады и идентифицировать трех контрактников и одного офицера. В профилях найдено немало фотографий, свидетельствующих об их участии в войне против Украины, в частности, использование современной российской станции помех Р-330Ж "Житель" комплекса РЭБ, которую мы не раз фиксировали на Донбассе", – сказано в сообщении.

Дмитрий Мартынюк, 1984 года рождения, родом из Оленегорска Мурманской области. Является выпускником Тамбовского учебного центра по подготовке младших специалистов РЭБ. У него более 10 лет сверхсрочной службы и звание старшего сержанта. Также он участвовал во вторжении в Грузию в 2008 году.

Сергей Мухлаев родился в 1987 году в Ртищеве Саратовской области. Выпускник Военного института радиоэлектроники. Звание – капитан.

Павел Ермолин родом из Мурманска. Служил в звании прапорщика.

Иван Кочегаров родился в 1985 году в Печенге Мурманской области. более подробной информации о нем нет, поскольку отсутствует активная страница в социальных сетях.

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