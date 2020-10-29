Не встигли в Міоборони похвалитися найбільшим храм відомства, як про намір обзавестися власною церквою заявили в МДУ

Новий храм на тисячу чоловік при МДУ ім. М. в. Ломоносова планує побудувати РПЦ. Він з'явиться на проспекті Вернадського, поруч з університетським комплексом на Воробйових горах, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

У мережі вже з'явився знімок майбутньої культової споруди. Він матиме два підземні поверхи з парафіяльними приміщеннями та духовним центром університету. Параметри храму – 53,7 на 40 метрів і висота 46 метрів.

Блогер Մιtαuskαs вже відреагував на плани РПЦ, опублікувавши іронічний пост в Twitter.

"Знаєте, що це? Це проект храму при МДУ. Проект храму при головному університеті країни, щоб "майбутні Ілони Маски" могли там вчитися молитися. Ви досі вірите, що путінська "наддержава" може першою створити вакцину або зброю, якої немає ні в кого в світі? Серйозно?", – пише він.

"Рахунки і циркуль Гітлера там лежати будуть?", "Скоро церков буде більше, ніж шкіл", ""Та немає і не буде в Росії ні "Ілонів Масків", ні навіть Лівшів, геній тут або гасне в комуналці і спивається, або мігрує і там вже стає особистістю, забувши стерши всі мости зі своєю колишньою» Батьківщиною", "я за час з 2000 р., до дня сьогоднішнього, трусів російського виробництва в продажу не бачив, якщо що!", "Буде ще смішніше, якщо студентів зобов'яжуть туди ходити", " може, думають намолити ?)))))", – у свою чергу не шкодують сарказму користувачі.

Раніше ми писали про те, що в музеї «"Дорога пам'яті", яка розміщена на території храмового комплексу Збройних Сил РФ в Підмосков'ї, в одній з кімнат зберігаються кітель і кашкет Адольфа Гітлера.

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